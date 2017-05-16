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Минобороны РФ выявило и оперативно заблокировало все атаки вируса WannaCry

Армия и ОПК
16 мая, 16:26 дата обновления: 16 мая, 16:35 UTC+3

На всех компьютерах ведомства установлены современные и постоянно обновляемые системы защиты

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Материал из 1 страницы
Здание Министерства обороны РФ

Здание Министерства обороны РФ

© REUTERS/Maxim Zmeyev

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Минобороны РФ выявило и оперативно заблокировало все атаки вируса WannaCry на свою информационную инфраструктуру. Об этом сообщил журналистам высокопоставленный собеседник в министерстве.

"Что касается компьютеров ведомства, имеющих доступ к интернету, - все они защищены современными и постоянно модернизируемыми системами защиты отечественной разработки, позволяющими успешно противодействовать существующим и перспективным киберугрозам", - сказал он.

"Все атаки WannaCry на информационную инфраструктуру ведомства в интернете были своевременно выявлены и оперативно заблокированы", - подчеркнул представитель Минобороны.

Он добавил, что возможности нанести ущерб автоматизированным системам управления войсками вирус не имел в принципе. "В автоматизированных системах управления Вооруженных Сил применяется только сертифицированное программное обеспечение отечественного производства, использующее особые форматы данных и операционную систему. Поэтому вирус WannaCry, использующий скрытые уязвимости распространенной операционной системы Windows не имел даже призрачных шансов нанесения ущерба процессу оперативного управления войсками", - подчеркнул источник.

Вирус WannaCry

О глобальной хакерской атаке с помощью вируса WannaCry на компьютеры более чем в 70 странах стало известно в минувшую пятницу. Вирус-вымогатель требует перечисления денег за снятие блокировки с операционной системы.

В России атакам подверглись системы МЧС, МВД, РЖД, Сбербанка, мобильных операторов "Мегафон" и "Вымпелком". Позже Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России подтвердил случаи хакерских атак на финансовые учреждения, но заверил, что они были безрезультатны.

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