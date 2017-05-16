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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Минобороны РФ выявило и оперативно заблокировало все атаки вируса WannaCry на свою информационную инфраструктуру. Об этом сообщил журналистам высокопоставленный собеседник в министерстве.
"Что касается компьютеров ведомства, имеющих доступ к интернету, - все они защищены современными и постоянно модернизируемыми системами защиты отечественной разработки, позволяющими успешно противодействовать существующим и перспективным киберугрозам", - сказал он.
"Все атаки WannaCry на информационную инфраструктуру ведомства в интернете были своевременно выявлены и оперативно заблокированы", - подчеркнул представитель Минобороны.
Он добавил, что возможности нанести ущерб автоматизированным системам управления войсками вирус не имел в принципе. "В автоматизированных системах управления Вооруженных Сил применяется только сертифицированное программное обеспечение отечественного производства, использующее особые форматы данных и операционную систему. Поэтому вирус WannaCry, использующий скрытые уязвимости распространенной операционной системы Windows не имел даже призрачных шансов нанесения ущерба процессу оперативного управления войсками", - подчеркнул источник.
О глобальной хакерской атаке с помощью вируса WannaCry на компьютеры более чем в 70 странах стало известно в минувшую пятницу. Вирус-вымогатель требует перечисления денег за снятие блокировки с операционной системы.
В России атакам подверглись системы МЧС, МВД, РЖД, Сбербанка, мобильных операторов "Мегафон" и "Вымпелком". Позже Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России подтвердил случаи хакерских атак на финансовые учреждения, но заверил, что они были безрезультатны.