ЦБ: в атаках вируса WannaCry не было политического подтекста

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Говорить о политическом контексте мировой кибератаки, осуществленной неизвестными хакерами при помощи вируса WannaCry 12 мая, не приходится. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 24" заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ РФ Артем Сычев.

"Я думаю, что в этом случае говорить о каком-то политическом подтексте таких атак, наверное, не приходится", - сказал он, отметив, что от вируса пострадали и государственные, и негосударственные структуры.

Сычев также отметил, что методы атаки свидетельствуют о ее недостаточной подготовленности. "Если бы подготовка на той стороне баррикады была построена немножко по-другому, очевидно, что можно было бы ожидать более серьезных проблем", - подчеркнул он.

О глобальной хакерской атаке на компьютеры более чем в 70 странах стало известно в пятницу вечером. Хакеры заразили компьютеры вирусом-блокировщиком (или вирусом- вымогателем), который требует перечисления денег за снятие блокировки с операционной системы. В России атакам подверглись системы МЧС, МВД, мобильных операторов "Мегафона", "Вымпелкома", РЖД, Сбербанка. Позже Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России подтвердил случаи хакерских атак на банки, но заверил, что они были безрезультатны.