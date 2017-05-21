Вертолеты МЧС сбросили на горящий склад в подмосковном Лыткарине 640 т воды

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Более 110 пожарных и два вертолета Ми-8 МЧС России ведут борьбу с пожаром, возникшим на складе в подмосковном Лыткарине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.

"К ликвидации пожара привлечены два вертолета Ми-8 МЧС России с водосливными устройствами, они сбросили на горящее двухэтажное здание свыше 640 т воды. Также на месте работает пожарный поезд, - сказал собеседник агентства. - Всего на тушении пожара задействованы более 110 человек и 32 единицы техники".

Возгорание в промзоне на складе, где хранится текстиль и резиновая обувь, возникло около четырех часов утра. В 13:45 мск пожар удалось локализовать на площади 2400 кв. м.

"Тушение осложняется особенностями конструкций складского помещения, отсутствием в стенах дверных проемов и окон для подачи огнетушащей жидкости. Для тушения подано пять лафетных стволов, проложено две магистральные линии", - пояснили в ГУ МЧС.

На месте развернута лаборатория для замеров предельно допустимых концентраций вредных веществ в окружающем воздухе. Превышений не зафиксировано. Пострадавших нет.