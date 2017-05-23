Уголовное дело завели на водителя Ferrari, устроившего смертельное ДТП на Минском шоссе

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Водитель Ferrari, устроивший ДТП на Минском шоссе в Подмосковье, в котором погибли два человека, стал фигурантом уголовного дела. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", - сказал собеседник агентства.

В ночь на 21 мая на 41-м км Минского шоссе автомобиль Ferrari совершал обгон автомобиля, который буксировал автомашину Renault. Спорткар на скорости задел Renault, в результате оборвался буксировочный трос, в результате чего легковушка перевернулась. В аварии погибли два человека, находившиеся в Renault.

Водителю грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до семи лет.