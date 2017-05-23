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Минкультуры не комментирует обыски в "Гоголь-центре"

Происшествия
23 мая, 17:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

В ведомстве заявили, что министерство не имеет отношения к деятельности худрука "Гоголь-Центра", а руководимый им театр не является подведомственным Минкультуры

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Министерство культуры РФ не комментирует обыски в "Гоголь-центре" и у художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова, ведомство рекомендует СМИ обращаться за информацией в следственные органы. Об этом говорится в официальном заявлении Минкультуры.

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"Министерство культуры РФ не имеет отношения к деятельности Кирилла Серебренникова, а руководимый им "Гоголь-центр" не является подведомственным Минкультуры России учреждением, в связи с чем никакой информацией относительно обысков ведомство не располагает, - отметили в пресс-службе. - За комментариями рекомендуем обращаться в следственные органы".

"В период 2011-2014 годы Минкультуры России ежегодно выделяло средства АНО "Седьмая студия" на проект "Платформа" в соответствии с постановлением правительства РФ №1191, - говорится в предоставленном пресс-службой комментарии директора Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Андрея Малышева.

"Общая сумма финансирования составила 216,5 млн рублей. Срок действия постановления истек в 2014 году. С этого времени средства на проект не выделялись", - отмечается в тексте.

О проекте Серебренникова

Экспериментальный проект "Платформа", объединяющий четыре направления современного искусства - театр, танец, музыку и медиа, - располагался на "Винзаводе". У каждого из направлений был свой куратор. Театр был отдан самому Серебренникову, танец - основательнице и руководителю Международного центра танца и перформанса ЦЕХ Елене Тупысевой, музыка - композитору Сергею Невскому, который работал с Серебренниковым над фильмомм "Юрьев день" и спектаклем "Человек-подушка", а медиа - художникам Аристарху Чернышеву и Алексею Шульгину, участникам проекта "Электробутик".

Реакция режиссера на обыски

Как ранее сообщал ТАСС, художественный руководитель "Гоголь-Центра" Кирилл Серебренников подтвердил журналистам, что едет на допрос в Следственный комитет и признался, что он в шоке от происходящего. "Сейчас будем со следователем разговаривать. Неизвестно ничего. Я в шоке", - сказал он.

В Следственном комитете РФ сообщили, что обыски у Серебренникова проходят в рамках уголовного дела о хищении около 200 млн рублей, выделенных из бюджета на проект развития и популяризации современного искусства в 2011-2014 годах.

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