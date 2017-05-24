Шесть человек погибли в результате затопления шахты на севере Китая

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Шесть горняков погибли в результате затопления угольной шахты в провинции Шаньси на севере Китая. Об этом в среду сообщило агентство "Синьхуа".

По его информации, еще пятеро шахтеров, которые также оказались заблокированными под землей, были спасены, им оказывается медицинская помощь.

Затопление произошло в понедельник в одной из угольных шахт уезда Цинсюй городского округа Тайюань. К настоящему моменту спасательная операция завершена, было начато расследование с целью установить причину инцидента.