Шесть человек погибли в результате затопления шахты на севере Китая

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Шесть горняков погибли в результате затопления угольной шахты в провинции Шаньси на севере Китая. Об этом в среду сообщило агентство "Синьхуа".
По его информации, еще пятеро шахтеров, которые также оказались заблокированными под землей, были спасены, им оказывается медицинская помощь.
Затопление произошло в понедельник в одной из угольных шахт уезда Цинсюй городского округа Тайюань. К настоящему моменту спасательная операция завершена, было начато расследование с целью установить причину инцидента.