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Шесть человек погибли в результате затопления шахты на севере Китая

Происшествия
24 мая, 4:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Еще пять горняков, которые оказались заблокированными под землей, спасены, им оказывается медицинская помощь

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Шесть горняков погибли в результате затопления угольной шахты в провинции Шаньси на севере Китая. Об этом в среду сообщило агентство "Синьхуа".

По его информации, еще пятеро шахтеров, которые также оказались заблокированными под землей, были спасены, им оказывается медицинская помощь.

Затопление произошло в понедельник в одной из угольных шахт уезда Цинсюй городского округа Тайюань. К настоящему моменту спасательная операция завершена, было начато расследование с целью установить причину инцидента.

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