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В Сибири 45 человек обратились за медицинской помощью из-за пожаров

Происшествия
25 мая, 2:17 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 25, мая. /ТАСС

Всем пострадавшим помощь оказана амбулаторно, госпитализированных нет

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КРАСНОЯРСК, 25 мая. /ТАСС/. Более 40 человек в Сибири обратились к врачам за помощью из-за пожаров. Об этом ТАСС сообщили в территориальном Центре медицины катастроф.

"За медицинской помощью обратились 45 человек", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в Красноярском крае врачи помогли 41 человеку, в Иркутской области - четверым.

"Всем пострадавшим помощь оказана амбулаторно, госпитализированных нет", - отметил собеседник агентства.

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