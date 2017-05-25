В Сибири 45 человек обратились за медицинской помощью из-за пожаров

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КРАСНОЯРСК, 25 мая. /ТАСС/. Более 40 человек в Сибири обратились к врачам за помощью из-за пожаров. Об этом ТАСС сообщили в территориальном Центре медицины катастроф.
"За медицинской помощью обратились 45 человек", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в Красноярском крае врачи помогли 41 человеку, в Иркутской области - четверым.
"Всем пострадавшим помощь оказана амбулаторно, госпитализированных нет", - отметил собеседник агентства.