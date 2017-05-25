Экс-гендиректор "Седьмой студии" помещен под домашний арест

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы в четверг поместил под домашний арест бывшего гендиректора автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" Юрия Итина по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на развитие современного искусства, передает корреспондент ТАСС из суда.
"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Итина меру пресечения в виде домашнего ареста", - огласила решение судья. Он будет находиться в своей московской квартире до 19 июля. На Итина наложены соответствующие ограничения - на передвижение и общение с посторонними лицами и фигурантами дела.
Суд счел, что в качестве исключительного основания для заключения Итина в СИЗО следователь привел тяжесть преступления. "Тяжесть преступления без иных оснований не может служить основанием для заключения под стражу", - отметила судья.
Следствие просило об аресте Итина в связи с тем, что он якобы предпринимал попытки к сокрытию улик и может, находясь на свободе, оказать влияние на ход расследования. "Любая мера пресечения, не связанная с заключением под стражу, противоречит интересам расследования дела", - высказал мнение следователь.
Сам Итин сообщил, что никакого давления на следствие не пытался организовать и отрицает вину. "Я не предпринимал никаких действий, нарушающих закон", - сказал он.
Ранее защита второго фигуранта дела - главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой - заявила, что она готова признать вину и заключить сделку со следствием. Согласно материалам ходатайства следователя, Итину и Масляевой на данном этапе вменяются хищения на 1,2 млн рублей. "Обвинения пока не предъявлены, поэтому говорить о итоговой сумме ущерба пока нельзя - количество эпизодов и суммы могут меняться", - сообщил представитель Масляевой Павел Тепухин.
23 мая в рамках дела о хищении были проведены обыски в "Гоголь-центре" и у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова.