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Задержанные в Москве члены ИГ подозреваются по пяти статьям УК РФ

Происшествия
26 мая, 15:25 дата обновления: 26 мая, 15:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

ФСБ просит арестовать задержанных

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Четверо членов запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), задержанные накануне в Москве за подготовку теракта, подозреваются по пяти статьям УК РФ. Об этом ТАСС сообщили в Мещанском районном суде, где в ближайшее время будет решен вопрос об их аресте.

"Ашуров, Кушаев, Гулмирзаев и Давудов подозреваются в приготовлении к теракту, участии в террористической организации, в незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также в незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 30, ст. 205, ч. 2 ст. 205.5, ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ)", - сказали в суде.

В ближайшее время будет рассмотрено ходатайство ФСБ о заключении задержанных под стражу, сообщили в суде.

"В суд поступили ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении М. Ашурова, Ф. Кушаева, А. Гулмирзаева и В. Давудова. Заседания начнутся в ближайшее время", - сказала она, уточнив что задержанные уже доставлены в суд.

Как ранее сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, 25 мая в Москве задержаны четыре члена террористической группы, состоящей из граждан России и стран Центральной Азии, осуществлявших подготовку терактов с использованием самодельных взрывных устройств на объектах транспортной инфраструктуры Москвы. Руководство террористической группой, входящей в ИГ, осуществлялось с территории Сирии.

По данным ФСБ, в результате проведения оперативных мероприятий по адресам проживания задержанных обнаружены лаборатория по производству взрывчатых веществ, готовое к применению самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и компоненты для его изготовления. Кроме того, найдены автоматическое оружие, боеприпасы, гранаты, литература и видеозаписи экстремистской и террористической направленности.

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