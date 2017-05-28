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Мачеха задержанного на Арбате мальчика может получить 15 суток административного ареста

Происшествия
28 мая, 13:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, мая. /ТАСС

Материалы в ближайшее время будут переданы в суд

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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Мачеха десятилетнего мальчика, задержанного за попрошайничество в центре Москвы, может получить до 15 дней административного ареста за неповиновение полицейским. Об этом  ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Мачеха ребенка, занимающегося попрошайничеством на Арбате в Москве, может получить до 15 суток административного ареста. На нее составлен протокол по статье 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"), которая предусматривает в том числе административный арест", - сказал собеседник агентства, уточнив, что материалы в ближайшее время будут переданы в суд.

Вечером 26 мая на Арбате был задержан и доставлен в отдел полиции десятилетний ребенок. По данным ГУ МВД, мальчик занимался попрошайничеством, в то же время ряд СМИ писал, что ребенок читал прохожим стихи, а его мать находилась неподалеку. В полиции сообщили, что женщина представилась соседкой мальчика и попросила передать несовершеннолетнего ей, что являлось бы прямым нарушением закона. После отказа полицейских женщина начала кричать, провоцируя конфликт и привлекая к себе внимание прохожих, а также записывать происходящее на камеру мобильного телефона.

По данным столичного полицейского главка, около 22 часов 26 мая мальчик был передан его отцу, прибывшему в отдел полиции.

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