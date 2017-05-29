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Отец полковника Захарченко обжаловал продление ареста

Происшествия
29 мая, 11:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Суд ранее продлил в отношении Виктора Захарченко и его предполагаемого соучастника - советника председателя правления ББР-банка - срок ареста до 30 августа включительно

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Отец бывшего начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковника Дмитрия Захарченко Виктор Захарченко, обвиняемый в растрате 4 млн рублей из средств банка "Московское ипотечное агентство", обжаловал продление срока ареста. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

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"В суде зарегистрирована жалоба адвокатов, представляющих интересы В.Д. Захарченко на постановление суда о продлении обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Дата рассмотрения ее в Мосгорсуде пока не назначена", - сказала она.

Ранее Басманный суд продлил в отношении Виктора Захарченко и его предполагаемого соучастника - советника председателя правления ББР-банка Владимира Корьевкина - срок ареста до 30 августа включительно.

Как стало известно в суде, уголовное дело о растрате средств банка "Московское ипотечное агентство" было возбуждено в отношении Виктора Захарченко, Владимира Корьевкина, а также бывшего председателя правления банка "Московское ипотечное агентство" Сергея Гриба, который в настоящее время находится за рубежом и является подозреваемым по делу. Захарченко и Корьевкину предъявлено обвинение по двум эпизодам ч. 4 ст. 160 ("Растрата в особо крупном размере"), а также ч. 5 ст. 33 и ст. 160 ("Пособничество в растрате") УК РФ.

Как считает следствие, Корьевкин, являясь председателем правления коммерческого банка "Московское ипотечное агентство" взял на должность своего советника Виктора Захарченко, у которого не было соответствующего для этого образования и опыта. В период с июля 2014 года по апрель 2015 года Корьевкин незаконно выплачивал ему ежемесячную заработную плату в размере примерно 150 тыс. рублей, чем причинил банку ущерб в размере 1,5 млн рублей.

После ухода Корьевкина из банка его место занял Сергей Гриб, который продолжил выплачивать Захарченко зарплату за его фиктивную работу. Таким образом, считает следствие, Захарченко причинил банку ущерб в размере 4 млн рублей.

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