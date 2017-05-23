Отец полковника Захарченко останется под арестом до 30 августа

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил срок ареста отцу бывшего начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России полковника Дмитрия Захарченко Виктору Захарченко, обвиняемому в растрате 4 млн рублей из средств банка "Московское ипотечное агентство".

Кроме того, суд отказался перевести под домашний арест, как того потребовала прокуратура, советника председателя правления ББР-банка Владимира Корьевкина, обвиняемого в соучастии в растрате. "Ходатайство следователя удовлетворить, продлить в отношении Корьевкина и Захарченко меру пресечения в виде содержания под стражей на 3 месяца, до 30 августа включительно", - огласил решение судья Артур Карпов.

После оглашения заседания Захарченко заявил, что не удивлен решением суда. "Я другого и не ожидал", - сказал он. Отвечая на вопросы журналистов, Захарченко подчеркнул, что не признает свою вину. "В чем признаю? Я признаю, что я люблю сына, из-за которого страдаю. Хотя не страдаю, а люблю", - сказал он.

Защита обвиняемых намерена обжаловать постановление суда.

Уголовное дело

Как стало известно в суде, уголовное дело о растрате средств банка "Московское ипотечное агентство" было возбуждено в отношении Виктора Захарченко, советника председателя правления ББР-банка Владимира Корьевкина, а также бывшего председателя правления банка "Московское ипотечное агентство" Сергея Гриба, который в настоящее время находится за рубежом и является подозреваемым по делу.

Захарченко и Корьевкину предъявлено обвинение по двум эпизодам ч. 4 ст. 160 ("Растрата в особо крупном размере"), а также ч. 5 ст. 33 и ст. 160 ("Пособничество в растрате") УК РФ.

Как считает следствие, Корьевкин, являясь председателем правления коммерческого банка "Московское ипотечное агентство" взял на должность своего советника Виктора Захарченко, у которого не было соответствующего для этого образования и опыта. В период с июля 2014 года по апрель 2015 года Корьевкин незаконно выплачивал ему ежемесячную заработную плату в размере примерно 150 тыс. рублей, чем причинил банку ущерб в размере 1,5 млн рублей.

После ухода Корьевкина из банка его место занял Сергей Гриб, который продолжил выплачивать Захарченко зарплату за его фиктивную работу. Таким образом, считает следствие, Захарченко причинил банку ущерб в размере 4 млн рублей.

Захарченко заявил в суде, что готов возместить этот ущерб. По словам представителя банка, этот вопрос пока остается открытым, так как потерпевшая сторона готовит иск, в котором попросит взыскать не только сумму ущерба, но также и проценты за пользование чужими денежными средствами.

Ранее следователь заявлял, что дело Виктора Захарченко не связано с делом его сына Дмитрия, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и получении многомиллионных взяток.