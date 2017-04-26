Арестован предполагаемый соучастник отца полковника Захарченко, обвиняемого в растрате

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы санкционировал арест советника председателя правления ББР-банка Владимира Корьевкина, предполагаемого соучастника крупной растраты, в которой обвиняется отец полковника полиции Дмитрия Захарченко Виктор.
"По ходатайству следователя 4 апреля Корьевкин был заключен под стражу до 30 мая", - сказала Царева. По ее словам, защита Корьевкина уже обжаловала решение о его аресте в Мосгорсуд.
Виктор Захарченко обвиняется по двум эпизодам растраты. Басманный суд Москвы 31 марта санкционировал его арест до 30 мая. Как ранее уточнили в пресс-службе суда, уголовное дело не связано с уголовным делом в отношении его сына, Дмитрия Захарченко.
Бывший высокопоставленный сотрудник МВД Дмитрий Захарченко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, а также в получении взяткок. Дело расследует СК РФ. Захарченко содержится в СИЗО "Лефортово".
Как ранее выяснилось в суде, он предупредил фигурантов дела о хищении в Нота-банке о предстоящих обысках в кредитной организации. Как говорится в постановлении суда об аресте Захарченко, он получил сведения о проведении обыска и предупредил финансового директора банка Галину Марчукову о предстоящих оперативно-разыскных мероприятиях.
Во время обыска у Захарченко были изъяты денежные средства в различной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей. Источник в правоохранительных органах ранее сообщил ТАСС, что дело в отношении Захарченко, его задержание и последовавший арест связаны с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка.