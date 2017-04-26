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Арестован предполагаемый соучастник отца полковника Захарченко, обвиняемого в растрате

Происшествия
26 апреля, 10:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Советник председателя правления ББР-банка Владимир Корьевкин был заключен под стражу до 30 мая, его защита уже обжаловала решение об аресте
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Дмитрий Захарченко

Дмитрий Захарченко

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы санкционировал арест советника председателя правления ББР-банка Владимира Корьевкина, предполагаемого соучастника крупной растраты, в которой обвиняется отец полковника полиции Дмитрия Захарченко Виктор.

"По ходатайству следователя 4 апреля Корьевкин был заключен под стражу до 30 мая", - сказала Царева. По ее словам, защита Корьевкина уже обжаловала решение о его аресте в Мосгорсуд.

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Виктор Захарченко обвиняется по двум эпизодам растраты. Басманный суд Москвы 31 марта санкционировал его арест до 30 мая. Как ранее уточнили в пресс-службе суда, уголовное дело не связано с уголовным делом в отношении его сына, Дмитрия Захарченко.

Дело полковника Захарченко

Бывший высокопоставленный сотрудник МВД Дмитрий Захарченко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, а также в получении взяткок. Дело расследует СК РФ. Захарченко содержится в СИЗО "Лефортово".

Как ранее выяснилось в суде, он предупредил фигурантов дела о хищении в Нота-банке о предстоящих обысках в кредитной организации. Как говорится в постановлении суда об аресте Захарченко, он получил сведения о проведении обыска и предупредил финансового директора банка Галину Марчукову о предстоящих оперативно-разыскных мероприятиях.

Во время обыска у Захарченко были изъяты денежные средства в различной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей. Источник в правоохранительных органах ранее сообщил ТАСС, что дело в отношении Захарченко, его задержание и последовавший арест связаны с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка.

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