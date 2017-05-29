Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.05:
$ 56.71
€ 63.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ветер сорвал крышу с четырехэтажного здания управления РЖД в Туле

Происшествия
29 мая, 22:22 UTC+3 ТУЛА /Корр. ТАСС, Алевтина Зубрилина

Пострадавших нет

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТУЛА, 29 мая. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Ураганный ветер сорвал часть кровли с четырехэтажного здания РЖД по улице Путейской в Туле, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Галерея
14 фото

11 человек погибли в результате урагана в Москве

"ЧП произошло около 19:00 мск. Частично обрушилась кровля четырехэтажного нежилого здания, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

По данным службы корпоративных коммуникаций Тульского региона МЖД, ураганный ветер сорвал часть легкой кровли со здания. "Функционирование управления не нарушено, все поезда идут по штатному расписанию", - сказали в службе.

На данный момент завалы разобраны, осуществляется вывоз мусора.

"Желтый" уровень опасности объявлен в регионах Центрального федерального округа из-за сильного ветра и гроз. В Москве жертвами урагана стали 11 человек, десятки пострадали. Непогода оставила без света жителей ряда регионов, в том числе Тульской области.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ураган в Москве
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
14
11 человек погибли в результате урагана в Москве
4
Пассажирский автобус сгорел на юго-западе Москвы
Глава МЧС РФ Владимир Пучков во время осмотра наиболее пострадавшего от паводка поселка Левокумка, 26 мая
15
Паводок на Ставрополье: спасатели работали с риском для жизни
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В результате урагана в Красногорске погиб один человек
2
Источник: семь человек погибли и 69 пострадали при урагане в Москве
3
Власти Молдавии объявили о высылке пяти российских дипломатов
4
Путин и Макрон завершили переговоры, которые длились почти три часа
5
Макрон подверг критике российское агентство Sputnik и телеканал RT
6
Захарова: МИД РФ рекомендует россиянам дважды подумать, прежде чем ехать в Черногорию
7
Послу РФ в Черногории вручили ноту протеста из-за задержания депутата в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама