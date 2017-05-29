Ветер сорвал крышу с четырехэтажного здания управления РЖД в Туле

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ТУЛА, 29 мая. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Ураганный ветер сорвал часть кровли с четырехэтажного здания РЖД по улице Путейской в Туле, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"ЧП произошло около 19:00 мск. Частично обрушилась кровля четырехэтажного нежилого здания, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.
По данным службы корпоративных коммуникаций Тульского региона МЖД, ураганный ветер сорвал часть легкой кровли со здания. "Функционирование управления не нарушено, все поезда идут по штатному расписанию", - сказали в службе.
На данный момент завалы разобраны, осуществляется вывоз мусора.
"Желтый" уровень опасности объявлен в регионах Центрального федерального округа из-за сильного ветра и гроз. В Москве жертвами урагана стали 11 человек, десятки пострадали. Непогода оставила без света жителей ряда регионов, в том числе Тульской области.