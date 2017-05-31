Суд оставил в СИЗО пятого участника несанкционированной акции 26 марта в Москве Крепкина

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным арест Дмитрия Крепкина, пятого участника прошедшей в Москве 26 марта несанкционированной акции, обвиняемого в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов. Тем самым суд отклонил апелляционную жалобу защиты, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление Басманного суда Москвы от 18 мая признать законным, апелляционную жалобу защиты отклонить", - огласила решение судья.

Ранее Басманный суд Москвы санкционировал арест Крепкина до 16 июля. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

Заявления защиты и обвиняемого

Как рассказал журналистам адвокат Крепкина Ильнур Шарапов, его подзащитному вменяется один эпизод применения насилия к сотруднику полиции.

"Следствие считает, что 26 марта Дмитрий во время акции на Пушкинской площади правой ногой нанес удар в правое бедро сотруднику полиции, тем самым причинив ему физическую боль", - сказал защитник, добавив, что сам потерпевший "не видел того, кто нанес ему удар, рапортов не писал и в полицию не обращался".

Крепкин утверждает, что "попал полицейскому по дубинке, а не по ноге", подчеркнул адвокат, добавив, что на видеозаписи, которая есть в материалах дела, не видно, куда именно попал Крепкин потерпевшему полицейскому.

Шарапов также рассказал, что до этого эпизода, по версии следствия, Крепкин там же, у памятника Пушкину, прихватил сотрудника Росгвардии за обмундирование и отпустил его после того, как на него "дубинкой замахнулся другой полицейский".

"На очной ставке с Дмитрием в первые дни после его задержания сотрудник Росгвардии, который сейчас проходит по делу свидетелем, заявил, что не имеет к моему подзащитному никаких претензий", - сказал адвокат. Шарапов отметил, что его подзащитный не отрицает, что "прихватил" сотрудника полиции, посчитав, что правоохранители задерживали людей незаконно.

Также Шарапов подчеркнул, что при задержании полицейские избили Крепкина. "Он зафиксировал все побои в травмпункте. В этой связи мы будем обращаться с заявлением в Следственный комитет", - резюмировал он.

Сам обвиняемый заявил в ходе заседания, что не собирается скрываться от следствия, если суд изберет ему более мягкую меру пресечения. "Усложнять жизнь я себе не собираюсь, скрываясь от следствия. Никого из пострадавших, следователей я не знаю и не собираюсь на них давить", - сказал Крепкин.

Протестный митинг

Всего по делу арестованы пять человек. По данным СК, в ходе несанкционированного массового мероприятия Александр Шпаков, Станислав Зимовец, Юрий Кулий, Андрей Косых и Дмитрий Крепкин совершили нападение на сотрудников полиции.

Их вина, утверждают в СК, подтверждается совокупностью собранных доказательств, в том числе показаниями свидетелей, самих обвиняемых, а также видеозаписями.

18 мая суд вынес первый приговор по данному делу. За применение насилия к сотрудникам полиции на восемь месяцев заключения осужден 28-летний Юрий Кулий. Второго обвиняемого - Александра Шпакова - Тверской суд приговорил к 1,5 годам колонии.

По данным следствия, в ходе несанкционированной акции 26 марта в Москве фигуранты дела применяли насилие в отношении представителей власти. Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел расследует уголовное дело в связи с противоправными действиями участников несанкционированного массового мероприятия по трем статьям УК РФ: 213 ("Хулиганство"), 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти").