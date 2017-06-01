Прокурор просит присяжных вынести обвинительный вердикт фигурантам дела Немцова

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Гособвинение считает доказанной вину обвиняемых в убийстве Бориса Немцова и просит коллегию присяжных вынести им обвинительный вердикт. Об этом заявила прокурор Мария Семененко в ходе прений сторон в Московском окружном военном суде.
"В совещательной комнате вам предстоит ответить, были ли совершены данные преступления подсудимыми. По каждому из подсудимых будет ответ - причастны ли они, виновны ли, заслуживают ли они снисхождения", - обратилась к присяжным прокурор Мария Семененко.
Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. В рамках дела на скамье подсудимых оказались Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев, являющиеся предполагаемыми исполнителями преступления. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 ("Убийство, совершенное организованной группой по найму") и ч. 3 ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов") УК РФ. Первая из двух статей предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.