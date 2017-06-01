Кремль не комментирует результаты расследования катастрофы Ту-154 Минобороны РФ

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Кремль не комментирует результаты расследования катастрофы самолета Ту-154 Минобороны РФ в декабре 2016 года в районе Сочи.
"Это не тема Кремля, это тема наших ведомств, которые занимаются вопросами авиации", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать выводы о причинах крушения лайнера.
Как накануне сообщили журналистам в военном ведомстве по итогам завершившегося расследования, катастрофа Ту-154 могла произойти из-за ошибок командира в управлении самолетом. "По результатам расследования установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентации (ситуационной осведомленности) командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям с органами управления воздушным судном", - говорится в сообщении Минобороны.
Крушение самолета Ту-154Б-2 Министерства обороны России, направлявшегося в Сирию, произошло утром 25 декабря 2016 года вскоре после вылета из аэропорта Адлера. На борту находились 92 человека: военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза), а также артисты Ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Все они погибли.
Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и Доктор Лиза