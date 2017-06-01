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Суд арестовал водителя разыскиваемого полковника ФСБ Сенина в рамках дела Захарченко

Происшествия
1 июня, 13:24 дата обновления: 1 июня, 13:47 UTC+3

По данным источника ТАСС, мужчина передал деньги генерал-майору полиции Алексею Лаушкину, который в свою очередь передал деньги полковнику Дмитрию Захарченко

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Дмитрий Захарченко

Дмитрий Захарченко

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в рамках дела полковника МВД Дмитрия Захарченко арестовал Виктора Клуженкова - водителя семьи объявленного в розыск полковника ФСБ Дмитрия Сенина. Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, он обвиняется по ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 291.1 ("Посредничество во взяточничестве") УК РФ.

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По словам адвоката, Клуженков был водителем жены объявленного в розыск по делу Захарченко полковника ФСБ Сенина.

Как рассказал ТАСС источник, знакомый с материалами дела, водитель передал деньги генерал-майору полиции Алексею Лаушкину, который в свою очередь передал их полковнику Захарченко.

Ранее следствие вышло в суд с ходатайством о продлении Клуженкову срока ареста до 8 сентября. Вину он не признает."Я не знал ни Захарченко, ни Лаушкина", - сказал он в суде.

По словам следователя, вина Клуженкова подтверждается показаниями свидетелей и собранными по делу доказательствами. "Необходимо провести фоноскопическую экспертизу, завершить осмотр документов, изъятых в ходе выемок, в связи с чем прошу срок ареста продлить до 8 сентября", - отметил следователь, добавив, что обвиняемый, имея постоянное место жительства в Москве, скрывался в различных гостиницах.

Как передает корреспондент ТАСС, из оглашенных в суде материалов следует, что в рамках дела также был допрошен генерал-майор полиции Алексей Лаушкин, ранее возглавлявший управление Росгвардии по Московской области. Как ранее сообщал ТАСС информированный источник, он находится на территории Грузии и объявлен в оперативный розыск.

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