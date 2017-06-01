Суд оставил полковника Захарченко в СИЗО до сентября

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил до 8 сентября срок ареста бывшему замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковнику Дмитрию Захарченко, обвиняемому в получении взяток, передает корр. ТАСС.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и продлить срок содержания под стражей до 8 сентября", - огласила решение судья Елена Ленская.

В ходе заседания следователь просил арест продлить, так как основания для избрания данной меры не отпали. Защита просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, так как нет доказательств его вины.

Сам Захарченко в суде заявил, что по версии следствия, Сенин курировал его взаимоотношения с генералом Лаушкиным. "В материалах дела есть данные, что Лаушкин признался, что он вел переговоры касательно взятки в $800 тыс. от ресторатора Меди Дусса, от которого он взял деньги и передал Сенину за общее покровительство", - сказал он, заявив, что сам с Лаушкиным знаком не был и не понимает, почему взятку вменяют ему.

20 февраля 2017 года Лаушкин был допрошен как свидетель по делу.

Эпизоды обвинения

Бывший высокопоставленный сотрудник МВД обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, а также получении взяток по трем эпизодам.

2 марта в Басманном суде Москвы следователь сообщил, что экс-полицейский стал подозреваемым еще по двум эпизодам взятки в особо крупном размере, но никаких подробностей тогда не раскрыл. Позже адвокат Александр Горбатенко в суде рассказал, что следствие полагает, что Захарченко получил 800 тысяч долларов от Меди Дусса - владельца ресторана "Ла Маре". Как выяснилось, посредниками во взяточничестве выступили не менее высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов: генерал-майор полиции Алексей Лаушкин и полковник ФСБ Дмитрий Сенин, родственник Захарченко.

Кроме того, бывшему сотруднику ГУЭБиПК вменяется получение взятки в размере 3,5 млн рублей также от ресторатора Дусса, который предоставил дисконт на указанную сумму. По словам адвоката, сама дисконтная карта была оформлена на Лаушкина. Захарченко также обвиняется в получении взятки в размере 7 млн рублей "за общее покровительство" от Анатолия Пшегорницкого - бывшего председателя совета директоров компании "Русинжиниринг".

По данным осведомленного источника, бывший начальник управления Росгвардии по Московской области Алексей Лаушкин, который до этого занимал должность первого замруководителя Главного управления вневедомственной охраны МВД России, объявлен в оперативный розыск и находится на территории Грузии. Сотрудник ФСБ Сенин, по данным следствия, также скрылся и объявлен в розыск.

Дело Захарченко

Захарченко "прославился" не своим задержанием, а обнаруженной у него в квартире на Ломоносовском проспекте в Москве суммой денег, поразившей сначала следователей, а потом и общественность. По данным СК, во время обыска у Захарченко были изъяты деньги в различной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей. Сам полковник полиции утверждает, что квартира, где изъяли деньги, принадлежит его сестре.

Следствие еще устанавливает происхождение этих денежных средств. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что Захарченко предупредил фигурантов дела о хищении в Нота-банке о предстоящих в этой кредитной организации обысках. Источник предполагал, что дело в отношении Захарченко, его задержание и последовавший арест связаны с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка, а часть этих денег и была обнаружена при обыске.