Полиция Филиппин отвергает связь инцидента в курортном комплексе с терроризмом

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Филиппинская полиция не считает, что стрельба на территории курортного комплекса Resorts World Manila, расположенного в столичном регионе Филиппин, связана с действиями террористов. Об этом сообщает агентство Reuters.
"Мы не можем сказать, что это был акт терроризма", - цитирует агентство заявление шефа полиции Филиппин Рональда Дела Роса, по словам которого совершенное нападение, возможно, было попыткой ограбления. Он добавил, что ситуация была под контролем стражей порядка, а террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), вероятно, возьмет ответственность за инцидент в целях пропаганды.
Начальник местной полиции также опроверг сведения о пострадавших, появившиеся ранее в некоторых СМИ. "Никто не пострадал", - отметил Дела Роса.
По его данным, стрелок вошел в игровую зону курортного комплекса и поджег несколько столов. Выстрелы же не были направлены на людей в зале.
Стрельба была открыта в Resorts World Manila в четверг вечером, после чего появились сообщения о пожаре на территории комплекса. Газета Manila Times сообщала о 25 пострадавших. По информации агентства AFP, ИГ уже взяла на себя ответственность за нападение.