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СК начал проверку по факту ДТП в Подмосковье с участием двух автобусов

Происшествия
2 июня, 12:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

В результате аварии 14 человек получили травмы, в том числе восемь детей

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту столкновения двух автобусов в Подмосковье, в результате которого пять детей были госпитализированы. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Елена Фокина.

"Организовано проведение доследственной проверки по факту ДТП в Коломенском районе, в результате которого пострадали и были госпитализированы с различными травмами пятеро несовершеннолетних детей. В рамках расследования следователи регионального СК России будут разбираться, на каких основаниях осуществлялся трансфер детей и соответствовали ли правила их перевозки установленным законом нормам", - сообщила она, добавив, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В пятницу утром на 102-м км автодороги М5 "Урал" около поселка Радужный Коломенского района произошло столкновение двух пассажирских автобусов, двигавшихся в попутном направлении. В одном из автобусов было 38 пассажиров, в другом, перевозившем из Коломны в Истру учащихся Пановской средней школы, 8 детей и трое взрослых.

В результате аварии 14 человек получили травмы, в том числе восемь детей, пятеро из них госпитализированы.

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