Источник: пожару в воинской части в Москве мог предшествовать взрыв

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Возгорание в подвале воинской части на улице Кржижановского на юго-западе Москвы, по предварительным данным, произошло после взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.
"Возгорание в подвальном помещении воинской части произошло после взрыва", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время открытое горение сбито, площадь возгорания устанавливается. Сотрудники экстренных служб города принимают меры для тушения пожара.
Ранее сообщалось, что пожар возник в подвале воинской части по улице Кржижановского, дом 16, корпус 2. В подвале также находится оружейная комната воинской части. Из здания были эвакуированы 500 человек, один из них пострадал.