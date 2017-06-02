Россиянин, обвиняемый в убийстве мексиканца, помещен в одиночную камеру

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МЕХИКО, 2 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Россиянин Алексей Макеев, обвиняемый в умышленном убийстве гражданина Мексики, доставлен в тюрьму города Четумаль, столицы штата Кинтана-Роо. Об этом сообщил корр. ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в латиноамериканской стране Дмитрий Болбот. В четверг Макееву был назначен срок предварительного заключения в 1,5 года.
"Отправили его, как и планировалось, в Четумаль отбывать эти полтора года, - сказал Болбот. - Он будет находиться в одиночной камере, если у него будут вопросы, он всегда сможет с нами связаться через своего переводчика". В течение трех месяцев сторона обвинения должна предъявить все необходимые материалы и документы, после чего начнется процесс. Если россиянин будет признан виновным, то ему может грозить от 25 до 50 лет лишения свободы.
Несколько сотен жителей города Канкун 19 мая пришли к дому Макеева, чтобы выразить недовольство его поведением. Словесный конфликт быстро перешел в драку, в ходе которой был убит молодой мексиканец. Макеев при этом получил черепно-мозговую травму и оказался частично парализован. Поводом для выяснения отношений послужили видеоролики, в которых россиянин без повода оскорбляет граждан латиноамериканской страны, в том числе женщин и детей.
В минувший понедельник россиянин покинул больницу и был доставлен в прокуратуру, где ему было предъявлено обвинение.