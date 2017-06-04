Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Замглавы Владимирской области подозревается во взятках при ремонте обладминистрации

Происшествия
4 июня, 17:13 дата обновления: 4 июня, 17:21 UTC+3

По версии следствия, Елена Мазанько получила взяток на сумму не менее 3 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы
Елена Мазанько

Елена Мазанько

© gus-info.ru

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Представитель Следственного комитета РФ подтвердила, что вице-губернатор Владимирской области Елена Мазанько задержана по подозрению в получении взяток на сумму не менее 3 млн рублей.

Смотрите также

"В особо крупном размере": громкие коррупционные скандалы в цифрах

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении вице-губернатора Владимирской области Елены Мазанько по фактам получения взяток в крупном и особо крупном размерах общей суммой не менее трех миллионов рублей (п. в ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - сообщила представитель СК Светлана Петренко.

"По версии следствия, Мазанько получила взятки от предпринимателей за содействие заключению государственных контрактов на проведение ремонтных работ в здании администрации области и поставку мебели", - сообщила представитель СК.

Мазанько задержана, с ней проводятся следственные действия, пояснили в СК.

Ранее губернатор Владимирской области Светлана Орлова заявила ТАСС, что считает задержание своей подчиненной провокацией. "Это все провокация. Никаких взяток она не брала. Я навела порядок во всем, что касается газа, тепла, воды, электричества", - уточнила глава Владимирской области. По данным собеседницы агентства, взятки, в которых обвиняют вице-губернатора, связаны с распределением земель во Владимирской области.

Елена Мазанько - заместитель губернатора Владимирской области по имущественным и земельным отношениям, контролирует работу департамента имущественных и земельных отношений, финансового управления и управления по социально-хозяйственному обеспечению региона. Она начала работу в администрации Владимирской области в июле 2013 года, покинув пост заместителя директора департамента имущественных отношений Министерства экономического развития РФ. До этого она была вице-губернатором Кемеровской области.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с коррупцией Коррупционные скандалы
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: крик радости в Каннах, рукопожатие президента и ураган в городе
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Фото
14
Более 1,5 тыс. человек пострадали в давке в Турине после просмотра финала Лиги чемпионов
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: последняя жертва конфликта под Тверью была убита после отказа копать себе могилу
2
В рамках расследования теракта в Лондоне задержаны 12 человек
3
Вице-губернатор Владимирской области задержана по подозрению в получении взятки
4
Парламент Молдавии отказался заслушать правительство о высылке российских дипломатов
5
Теракт в центре Лондона. Хроника событий
6
Массовые убийства в России с 2010 года. Досье
7
Экс-начальник подмосковного управления Росгвардии Лаушкин объявлен в розыск
Темы дня
Загрузка...
Реклама