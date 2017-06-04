Замглавы Владимирской области подозревается во взятках при ремонте обладминистрации

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Представитель Следственного комитета РФ подтвердила, что вице-губернатор Владимирской области Елена Мазанько задержана по подозрению в получении взяток на сумму не менее 3 млн рублей.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении вице-губернатора Владимирской области Елены Мазанько по фактам получения взяток в крупном и особо крупном размерах общей суммой не менее трех миллионов рублей (п. в ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - сообщила представитель СК Светлана Петренко.

"По версии следствия, Мазанько получила взятки от предпринимателей за содействие заключению государственных контрактов на проведение ремонтных работ в здании администрации области и поставку мебели", - сообщила представитель СК.

Мазанько задержана, с ней проводятся следственные действия, пояснили в СК.

Ранее губернатор Владимирской области Светлана Орлова заявила ТАСС, что считает задержание своей подчиненной провокацией. "Это все провокация. Никаких взяток она не брала. Я навела порядок во всем, что касается газа, тепла, воды, электричества", - уточнила глава Владимирской области. По данным собеседницы агентства, взятки, в которых обвиняют вице-губернатора, связаны с распределением земель во Владимирской области.

Елена Мазанько - заместитель губернатора Владимирской области по имущественным и земельным отношениям, контролирует работу департамента имущественных и земельных отношений, финансового управления и управления по социально-хозяйственному обеспечению региона. Она начала работу в администрации Владимирской области в июле 2013 года, покинув пост заместителя директора департамента имущественных отношений Министерства экономического развития РФ. До этого она была вице-губернатором Кемеровской области.