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Экс-главу банка "Огни Москвы" перевели под домашний арест после 2 недель комы

Происшествия
5 июня, 16:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

По словам адвоката, Денис Морозов неоднократно жаловался на плохое самочувствие и просил выпустить его из изолятора

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Скончавшийся в больнице бывший глава банка "Огни Москвы" Денис Морозов, который был фигурантом уголовного дела о хищении 7,5 млрд рублей, был переведен под домашний арест после двух недель пребывания в коме. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Алан Гасинов.

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"Мой подзащитный Морозов скончался после тяжелой болезни Виллебранда в середине мая, не приходя в себя после комы. В Боткинской больнице, ввиду его тяжелого состояния, Морозову не смогли уже оказать должную медицинскую помощь, а после двух недель пребывания в коме его перевели под домашний арест", - рассказал защитник.

По его словам, Морозов неоднократно жаловался на плохое самочувствие, просил выпустить его из изолятора и подавал жалобы на продление ареста. "Он попал в больницу и был прооперирован второй раз, находясь под стражей. И УФСИН должно было быть известно о данном заболевании", - подчеркнул он.

"В какой момент он попал в кому, мне не известно, так к нему не было допуска - он был в реанимации под стражей. Когда мы его смогли найти, он находился в сознании, однако через 2-3 дня впал в кому", - добавил защитник.

Болезнь Виллебранда-Диана - наследственное заболевание крови, характеризующееся возникновением эпизодических спонтанных кровотечений, схожих с кровотечениями при гемофилии.

Дело о хищениях

Ранее в УФСИН по Москве сообщили ТАСС, что Морозов еще в марте был переведен из СИЗО под домашний арест. В связи с появившейся в СМИ информацией о смерти 12 мая в реанимации Боткинской больницы обвиняемого Дениса Морозова, в УФСИН сообщили, что "на основании постановления Басманного районного суда Москвы от 9 марта Морозову Денису Юрьевичу изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест".

Как сообщал "Коммерсантъ", в апреле 2016 года завершилось расследование дела о крупных хищениях в банке "Огни Москвы", обвиняемыми стали семь человек, включая последнего председателя правления кредитной организации Дениса Морозова. Бывший президент банка Мария Росляк получила четыре года лишения свободы в рамках этого расследования, но ей была предоставлена отсрочка исполнения судебного решения до достижения ее детьми совершеннолетия.

Морозов был госпитализирован 19 февраля из СИЗО-4 с острым нарушением мозгового кровообращения.

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