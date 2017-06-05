Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Силовики ищут пилота, сбежавшего с места крушения вертолета в Адыгее

Происшествия
5 июня, 19:46 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 5, июня. /ТАСС

По предварительным данным, летчик отправился в полет без разрешения

Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы разыскивают пилота вертолета, совершившего жесткую посадку во время сельхозработ в Адыгее.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

"В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление личности пилота, его местонахождения, принадлежности вертолета, установление очевидцев и других обстоятельств произошедшего", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел около 14:51 (время совпадает с московским) вблизи села Сергиевское Гиагинского района Республики Адыгея. Ранее сообщалось, что ЧП произошло в 15:30. По данным следствия, при выполнении сельскохозяйственных работ произошло возгорание вертолета Ми-2 в воздухе.

"Пилоту удалось совершить экстренную посадку вертолета на сельхозугодья. В результате вертолету причинены механические и термические повреждения. Пилот с места происшествия скрылся", - отметили в региональном следственном управлении на транспорте. Пострадавших нет. Следователи проводят проверку, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Изначально сообщалось, что полет был санкционирован, однако затем источник в экстренных службах сообщил, что, предположительно, пилот отправился в полет без разрешения, а затем сбежал.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Надписи "вход" и "выход" убраны с входных дверей московского метро
2
LA Times: Путин продемонстрировал мастерство дискуссии в интервью NCB
3
Черногория официально стала 29-м членом НАТО
4
Усманов выбрал первых победителей конкурса пародий на свою видеодуэль с Навальным
5
Лавров призвал Доху и арабские страны решать противоречия путем диалога
6
Бывший футболист "Ньюкасла" Тьоте скончался на 31-м году жизни
7
Силовики ищут пилота, сбежавшего с места крушения вертолета в Адыгее
Темы дня
Загрузка...
Реклама