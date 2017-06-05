Силовики ищут пилота, сбежавшего с места крушения вертолета в Адыгее

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы разыскивают пилота вертолета, совершившего жесткую посадку во время сельхозработ в Адыгее.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

"В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление личности пилота, его местонахождения, принадлежности вертолета, установление очевидцев и других обстоятельств произошедшего", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел около 14:51 (время совпадает с московским) вблизи села Сергиевское Гиагинского района Республики Адыгея. Ранее сообщалось, что ЧП произошло в 15:30. По данным следствия, при выполнении сельскохозяйственных работ произошло возгорание вертолета Ми-2 в воздухе.

"Пилоту удалось совершить экстренную посадку вертолета на сельхозугодья. В результате вертолету причинены механические и термические повреждения. Пилот с места происшествия скрылся", - отметили в региональном следственном управлении на транспорте. Пострадавших нет. Следователи проводят проверку, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Изначально сообщалось, что полет был санкционирован, однако затем источник в экстренных службах сообщил, что, предположительно, пилот отправился в полет без разрешения, а затем сбежал.