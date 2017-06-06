СК возбудил дело об избиении школьницами сверстницы в лесополосе в Москве

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело об избиении школьницы группой девочек в лесополосе в Москве. Об этом ТАСС сообщили в СК РФ.

"По поручению руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Александра Дрыманова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ - "Истязание группой лиц, совершенное в отношении несовершеннолетнего". В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям или бездействию родителей, учителей и руководства образовательных учреждений, не осуществивших должного контроля за детьми", - сообщили в СК.

По версии следствия, группа девочек на почве личной неприязни жестоко избила свою сверстницу в лесополосе в Москве, нанося ей множественные удары по жизненно важным органам. Кроме того, по данным следствия, при этом присутствовали молодые люди, снимавшее избиение на видео, после чего выложили ролик в соцсети.

"В настоящее время следователи устанавливают личности участников и очевидцев конфликта. В связи с этим следствие призывает всех лиц, присутствовавших лично или располагающих какой-либо информацией о произошедшем, явиться в следственные органы Главного следственного управления по Москве для прояснения обстоятельств произошедшего", - добавили в СК.