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У отравившихся шаурмой в Ростовской области выявлен сальмонеллез

Происшествия
7 июня, 11:55 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 7, июня. /ТАСС

Сейчас на стационарном лечении находятся 35 человек, двое из них - дети

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июня. /ТАСС/. У отравившихся шаурмой в Новочеркасске Ростовской области выявлен сальмонеллез, сообщила в среду пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"На базе "Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" Роспотребнадзора проводятся лабораторные исследования материала. В материале от больных обнаружен возбудитель сальмонеллеза", - уточнили в пресс-службе.

Ранее в управлении здравоохранения Новочеркасска ТАСС сообщили, что сейчас на стационарном лечении находятся 35 человек, двое из них - дети. По данным Роспотребнадзора, среди пострадавших трое несовершеннолетних.

По данным ведомства, заболевшие употребляли шаурму, приобретенную в павильоне "Шаурма на углях", расположенном на улице Троицкой в Новочеркасске. В павильоне выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства, в том числе отсутствие документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность сырья и продукции. Составлен протокол о временном запрете деятельности павильона, документ уже отправлен в городской суд.

По факту массового отравления региональный СК возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ "Производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Санкция предусматривает до двух лет лишения свободы.

Массовые проверки

В пресс-службе администрации города сообщили, что после инцидента в городе проходят массовые проверки торговых точек, реализующих готовые блюда.

"В Новочеркасске проходят массовые проверки торговых точек, реализующих готовую продукцию. В связи с массовым отравлением шаурмой, купленной в одном из торговых павильонов Новочеркасска контрольные мероприятия усилены. В проверках принимают участие представители правоохранительных органов, Роспотребнадзора, полиции", - уточнили в пресс-службе.

В администрации отметили, что с признаками отравления за медпомощью обратились 35 человек, среди них двое несовершеннолетних - дети из одной семьи вместе с матерью.

"Состояние обратившихся оценивается медиками как отравление средней тяжести. Экспресс-анализ показал, что отравление вызвано сальмонеллезом. Это может быть из-за некачественного мяса или несоблюдения санитарных норм сотрудниками, изготавливающими продукцию", - отметили в пресс-службе.

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