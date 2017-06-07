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Вице-губернатор Курской области Зубков арестован на два месяца

Происшествия
7 июня, 15:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

В ходе заседания прокурор не поддержал следователя и попросил поместить Василия Зубкова под домашний арест

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в среду заключил под стражу до 4 августа вице-губернатора Курской области Василия Зубкова, частично признавшего вину в получении взятки в виде гаража, передает корреспондент ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следователя, назначить Зубкову меру пресечения в виде содержания под стражей", - огласил решение судья Карпов.

В ходе заседания прокурор не поддержал следователя и попросил поместить Зубкова под домашний арест. "Меру, предложенную следователем, не поддерживаю, считаю ее слишком суровой и прошу избрать ему альтернативную меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказал прокурор.

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Сам Зубков также возражал против ареста, пояснив, что имеет звание генерал-майора МЧС и возглавлял региональное отделение министерства. "Я признал уже свою вину, ни на кого не планирую оказывать давление, намерен оказывать содействие следователю", - отметил обвиняемый.

По мнению защиты, следствие неверно квалифицировало дело, завысив стоимость объекта взятки в два раза. "Рыночная стоимость гаража, в получении которого в виде взятки признался Зубков, составляет около 500 тыс. рублей, следствие же оценило его более чем в 1 млн рублей, что привело к неправомерному утяжелению обвинения", - сказал адвокат.

Басманный суд Москвы в среду поместил под домашний арест до 4 августа замдиректора строительной компании "Своя квартира" Александра Филимонова, который, по мнению следствия, является взяткодателем. Филимонов признал вину и, по словам следователя, дал показания, изобличающие других участников преступления. Ему предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере"), его заместителю Андрею Занину - по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество в даче взятки в особо крупном размере").

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