Вице-губернатор Курской области Зубков частично признал вину в получении взятки

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Вице-губернатор Курской области Василий Зубков частично признал вину в получении взятки. Об этом на заседании в Басманном суде Москвы сообщил следователь.

"Зубков свою вину признал частично, но, находясь на свободе, он может использовать должностное положение, чтобы избежать уголовной ответственности за свои действия", - сказал следователь в обоснование своего ходатайства о заключении обвиняемого под стражу.

В свою очередь прокурор не поддержал следователя и попросил заключить Зубкова под домашний арест. "Меру, предложенную следователем, не поддерживаю, считаю ее слишком суровой и прошу избрать ему альтернативную меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказал прокурор.

Сам Зубков также просил не заключать его в СИЗО, пояснив, что имеет звание генерал-майора МЧС, возглавлял региональное отделение министерства и имеет многочисленные награды. "Я признал уже свою вину, ни на кого не планирую оказывать давление, но наоборот намерен оказывать содействие следователю", - попросил суд Зубков.

По данным СК, в 2015 году Зубков получил взятку в виде недвижимого имущества стоимостью более 1 млн рублей за содействие в получении строительной компанией заключения, необходимого для ввода в эксплуатацию жилого дома, где имелся ряд нарушений. В уголовном деле фигурируют четыре человека. Сегодня Басманный суд заключил под домашний арест до 4 августа замдиректора строительной компании "Своя квартира" Александра Филимонова, который, по мнению следствия, является взяткодателем. Он признал вину и, по словам следователя, дал показания, изобличающие других участников преступления.

Филимонову предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере"), его заместителю Андрею Занину, также проходящему по делу, - по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество в даче взятки в особо крупном размере").