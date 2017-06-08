Несколько человек погибли в результате стрельбы в супермаркете в США

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Неизвестный застрелил трех человек в супермаркете в штате Пенсильвания, после чего, вероятно, покончил с собой. Об этом сообщило Associated Press.
По его данным, инцидент произошел ночью близ города Скрэнтон. Полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили тела четырех человек: двух мужчин и двух женщин. Власти полагают, что один из мужчин открыл стрельбу, жертвами которой стали три человека, а потом застрелился сам.
Другие подробности пока не приводятся.