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Несколько человек погибли в результате стрельбы в супермаркете в США

Происшествия
8 июня, 14:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Инцидент произошел ночью близ города Скрэнтон, штат Пенсильвания

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Неизвестный застрелил трех человек в супермаркете в штате Пенсильвания, после чего, вероятно, покончил с собой. Об этом сообщило Associated Press.

По его данным, инцидент произошел ночью близ города Скрэнтон. Полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили тела четырех человек: двух мужчин и двух женщин. Власти полагают, что один из мужчин открыл стрельбу, жертвами которой стали три человека, а потом застрелился сам.

Другие подробности пока не приводятся. 

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