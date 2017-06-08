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Под Петербургом электричка сошла с рельсов

Происшествия
8 июня, 23:51 дата обновления: 9 июня, 1:04 UTC+3

Пострадавших нет, опрокидывания вагонов не произошло

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Один вагон пригородной электрички сошел с рельсов в Курортном районе Петербурга, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом ТАСС сообщили в Управлении на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

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"По предварительной информации, с рельсов сошел один вагон. Пострадавших нет, сотрудники транспортной полиции обеспечивают порядок. По факту инцидента начата проверка", - сказал собеседник агентства.

По его словам, причиной аварии могло стать то, что машинист начал движение на запрещающий сигнал семафора.

Пассажиры электрички доставлены в Петербург и Сестрорецк, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.

"В электропоезде находились 120 человек, среди них 15 детей. Силами комитета по транспорту города и МЧС они доставлены в Петербург и город Сестрорецк", - сказал собеседник агентства.

Электропоезд следовал по маршруту Санкт-Петербург - Кирилловское. В МЧС уточнили, что опрокидывания вагонов не произошло.

Из-за происшествия задерживаются электропоезд из Выборга и скоростной поезд "Аллегро" из Хельсинки.

Как сообщили ТАСС в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК, по факту инцидента начата проверка.

"По факту инцидента начата проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего. На место выехали следователи и криминалисты", - сказал представитель ведомства.

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