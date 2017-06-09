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Все заложники, захваченные в центре занятости Ньюкасла, на свободе

Происшествия
9 июня, 12:54 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 9, июня. /ТАСС

Единственный человек, оставшийся в здании, - мужчина, захвативший заложников

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ЛОНДОН, 9 июня. /ТАСС/. Неизвестный мужчина, ворвавшийся с ножом в центр занятости в британском Ньюкасле, отпустил всех заложников. Об этом сообщила местная полиция в своем Twitter.

"Предположительно, все заложники были освобождены, а указанный мужчина - единственный человек, оставшийся в здании", - говорится в коротком заявлении.

Ранее вооруженный ножом мужчина захватил заложников в центре занятости Ньюкасла. Прибывшие на место полицейские оцепили близлежащие улицы и закрыли расположенную рядом станцию метро. По предварительным данным, никто не пострадал, в полиции сообщили, что инцидент не связан с терроризмом.

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