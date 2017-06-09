Все заложники, захваченные в центре занятости Ньюкасла, на свободе

ЛОНДОН, 9 июня. /ТАСС/. Неизвестный мужчина, ворвавшийся с ножом в центр занятости в британском Ньюкасле, отпустил всех заложников. Об этом сообщила местная полиция в своем Twitter.

"Предположительно, все заложники были освобождены, а указанный мужчина - единственный человек, оставшийся в здании", - говорится в коротком заявлении.

It is believed that all the hostages have been released and that the man concerned is the only person who remains in the building. — Northumbria Police (@northumbriapol) 9 June 2017

Ранее вооруженный ножом мужчина захватил заложников в центре занятости Ньюкасла. Прибывшие на место полицейские оцепили близлежащие улицы и закрыли расположенную рядом станцию метро. По предварительным данным, никто не пострадал, в полиции сообщили, что инцидент не связан с терроризмом.