ГУ МЧС: задымление от пожара у Киевского вокзала в Москве не угрожает здоровью людей

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Лабораторный анализ не выявил превышения уровня предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе из-за задымления в районе Киевского вокзала в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
"Передвижная лаборатория ГУ МЧС России по городу Москве в районе пожара проводит замеры воздуха на предмет превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. ПДК не превышен", - сообщили в столичном главке МЧС.
Информация о пожаре поступила в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Москве в 12:05 мск. Возгорание на площади более 100 кв. метров происходит в складском помещении, расположенном в доме 7 на площади Киевского вокзала.
Ранее столичное управление МЧС рекомендовало москвичам и гостям города по возможности избегать нахождения в районе пожара в связи с сильным задымлением.
Источник в экстренных службах сообщал ТАСС об эвакуации людей из соседнего со складами здания, где расположен офис компании "Росгосстрах", более 3,5 тыс. человек были эвакуированы из торгового центра "Европейский".
Как передает корреспондент ТАСС, в районе Киевского вокзала наблюдается сильное задымление.