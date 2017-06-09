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Боец ММА Мурад Амриев будет освобожден из-под стражи после допроса

Происшествия
9 июня, 22:34 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 9, июня. /ТАСС

Амриев был задержан 7 июня на территории Белоруссии и передан оперативникам МВД по Чеченской Республике

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ГРОЗНЫЙ, 9 июня. /ТАСС/. Российский боец ММА Мурад Амриев, который находился в межгосударственном розыске, доставлен в отделении полиции по Старопромысловскому району Грозного для допроса по уголовному делу, возбужденному по статье "Использование заведомо подложного документа" УК РФ. Он будет освобожден под подписку о невыезде, сообщила ТАСС член совета по правам человека Чечни Хеда Саратова.

"Мы до сих пор здесь в ОВД по Старопромыловскому району Грозного находимся. Амриев у следователя на допросе по делу о подложных документах. Как только допрос закончится, его отпустят домой под подписку о невыезде, и дальше уже будут проводиться следственные действия по остальным эпизодам", - сказала она.

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Мурад Амриев был задержан 7 июня на территории Белоруссии и передан оперативникам МВД по Чеченской Республике.

"Я и моя коллега встретились с Амриевым и первые вопросы ему начали задавать мы - правозащитники. По его словам, никаких неправомерных действий по отношению к нему применено не было за тот период, что его везли в Грозный. По прибытии с него сразу сняли наручники, вернули вещи и дали возможность позвонить матери и сестрам по моему телефону", - рассказала Саратова.

Ранее сообщалось, что родители бойца смешанных единоборств (ММА) Мурада Амриева обратились к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и председателю Совета по правам человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой разобраться в деле их сына и не допустить нарушения его прав.

Дело Амриева

По информации Комитета по предотвращению пыток, "25 августа 2013 года в Грозном машину Амриева блокировала черная Priora, из которой вышли трое мужчин, затолкали его в свою машину, надев на голову его собственную футболку, и увезли в находившееся неподалеку здание одного из подразделений внутренних дел".

По словам спортсмена, там его "продержали в наручниках в течение двух дней, а спустя двое суток полицейские отвезли его к родителям на своеобразные "переговоры". Амриевым угрожали расправой над Мурадом, если их старший сын не вернется в Чечню, отмечалось в сообщении Комитета по предотвращению пыток. На следующий день ему велели явиться в полицию, однако опасаясь за свою жизнь, Амриев на эту встречу не явился и отбыл из Чечни, а потом из России, добавили в комитете.

По данным правоохранительных органов Чечни, несколько лет назад МВД по республике подавало в суд иск против Мурада Амриева и Комитета против пыток о распространении ложной информации о фактах кровной мести, пытках и избиениях. После служебной проверки было вынесено процессуальное решение, правоохранители с иском обратились в суд, который частично удовлетворил требования силовиков, сообщили ТАСС в правоохранительных органах Чечни.

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