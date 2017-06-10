СК возбудил дело о халатности по факту смерти пациента в больнице под Владимиром

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности по факту смерти пациента в подвале больницы во Владимирской области. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"По поручению председателя Следственного комитета России и указанию руководителя следственного управления СК России по Владимирской области по результатам анализа материалов доследственной проверки и информации СМИ возбуждено уголовное дело по факту смерти 39-летнего Сергея Макарова в помещении Киржачской районной больницы по ч. 2 ст. 293 УК РФ - "Халатность", - сообщила она.

По версии следствия, 16 сентября 2016 года 39-летний житель Владимирской области был госпитализирован в Киржачскую районную больницу с диагнозом пневмония, пациенту незамедлительно провели курс неотложных процедур. На следующий день соседи по палате сообщили медперсоналу, что Макаров самостоятельно покинул больницу, а родственники мужчины сообщили о его исчезновении в органы внутренних дел. Лишь 16 декабря в подвале больницы было обнаружено его тело без признаков насильственной смерти.

В рамках расследования будет дана оценка достаточности и полноты поисковых мероприятий, организованных органами полиции и действий должностных лиц больницы.