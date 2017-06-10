Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пилот совершившего жесткую посадку под Саратовом самолета скончался

Происшествия
10 июня, 17:33 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 10, июня. /ТАСС

Мужчина был доставлен в реанимацию сразу после ЧП и скончался в больнице

Поделиться
Материал из 1 страницы

САРАТОВ, 10 июня. /ТАСС/. Пилот легкомоторного самолета, совершившего жесткую посадку в Саратовской области, скончался в больнице. Об этом сообщил в субботу ТАСС заместитель транспортного прокурора региона Станислав Прохоров.

"Мужчина был доставлен в реанимацию сразу после ЧП и только что скончался в больнице", - сказал он.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет типа "Бекас-Б" в ходе оказания работ по опрыскиванию полей местному фермеру совершил жесткую посадку в Вольском районе Саратовской области из-за того, что зацепил деревья. Информация об инциденте поступила в ГУ МЧС по региону в 8:30 по местному времени (7:30 мск). По данным ГУ МВД по региону, ЧП произошло в районе села Нижняя Чернавка. В результате происшествия пострадал пилот самолета 1962 года рождения.

Источника в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что судно принадлежало индивидуальному предпринимателю, зарегистрированному в городе Пенза. "Официально услуги оказывала компания ООО "Агро-транс", - сказал собеседник агентства.

Южное следственное управление на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку по данному факту, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пилот совершившего жесткую посадку под Саратовом самолета скончался
2
В Москве задержан топ-менеджер "Роснано"
3
СМИ: акции пяти крупнейших IT-компаний подешевели за день почти на $100 млрд
4
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозовом дожде в Москве
5
Минфин Украины: Киев до 23 июня оспорит решение суда о выплате России $3 млрд долга
6
МЧС направит рекордную сумму на обеспечение жильем сотрудников
7
Главы МИД России и Катара обсудят дипломатический кризис на Ближнем Востоке
Темы дня
Загрузка...
Реклама