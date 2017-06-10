Пилот совершившего жесткую посадку под Саратовом самолета скончался

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САРАТОВ, 10 июня. /ТАСС/. Пилот легкомоторного самолета, совершившего жесткую посадку в Саратовской области, скончался в больнице. Об этом сообщил в субботу ТАСС заместитель транспортного прокурора региона Станислав Прохоров.
"Мужчина был доставлен в реанимацию сразу после ЧП и только что скончался в больнице", - сказал он.
Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет типа "Бекас-Б" в ходе оказания работ по опрыскиванию полей местному фермеру совершил жесткую посадку в Вольском районе Саратовской области из-за того, что зацепил деревья. Информация об инциденте поступила в ГУ МЧС по региону в 8:30 по местному времени (7:30 мск). По данным ГУ МВД по региону, ЧП произошло в районе села Нижняя Чернавка. В результате происшествия пострадал пилот самолета 1962 года рождения.
Источника в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что судно принадлежало индивидуальному предпринимателю, зарегистрированному в городе Пенза. "Официально услуги оказывала компания ООО "Агро-транс", - сказал собеседник агентства.
Южное следственное управление на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку по данному факту, по ее результатам будет принято процессуальное решение.