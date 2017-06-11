СК просит суд арестовать топ-менеджера Роснано

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ обратился в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте управляющего директора по инвестиционной деятельности Роснано Андрея Горькова, подозреваемого в махинации более чем на 700 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"В суд поступило ходатайство следователя об аресте Горькова", - сказала она.

По данным СК РФ, "Андрей Горьков в период с 2011 года по 2013 год вопреки установленному порядку и интересам АО "Роснано" и его единственного акционера - государства, размещал на постоянной основе денежные средства общества в ООО КБ "Смоленский банк" в размере от 460 до 740 млн рублей под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически в целях финансирования деятельности банка". В связи с отзывом с 13 декабря 2014 года лицензии у указанного банка, АО "Роснано" лишилось своих средств в размере более 738 млн рублей.

При этом, как считает следствие, из банка непосредственно накануне отзыва лицензии были выведены активы в пользу родного брата Горькова в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 млн рублей.

В отношении Горькова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ - "Злоупотребление полномочиями".