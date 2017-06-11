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МВД опровергло информацию о том, что кратовский стрелок служил в подмосковной полиции

Происшествия
11 июня, 11:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что подозреваемый служил в МУ МВД России "Раменское"

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Застреливший четырех человек житель поселка Кратово Раменского района Московской области никогда не проходил службу в подмосковной полиции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного Главного управления МВД.

"Появившаяся в ряде СМИ информация о том, что Зенков Игорь Юрьевич служил в МУ МВД России "Раменское", не соответствует действительности. Данный гражданин никогда не проходил службу в ГУ МВД России по Московской области", - сказал собеседник агентства.

Зенков был ликвидирован в ночь на воскресенье в ходе спецоперации, длившейся семь часов. Он оказал активное сопротивление сотрудникам МВД и Росгвардии.

По словам соседей, кратовский стрелок некогда работал в одном из подразделений МЧС.

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