У "Роснано" нет достаточной информации о причастности Горькова к преступлению

Скауты "Арсенала" будут просматривать Головина на Кубке конфедерацийСпорт 11 июня, 15:22
"Матч ТВ", ВГТРК и Первый канал будут транслировать матчи Кубка конфедерацийСпорт 11 июня, 15:20
СК не исключает, что мать кратовского стрелка могла погибнуть в пожареПроисшествия 11 июня, 15:14
Молодежная сборная Англии по футболу стала чемпионом мираСпорт 11 июня, 14:58
Более семи тысяч человек приняли участие в Красочном забеге Московского марафонаСпорт 11 июня, 14:29
Власенко: бронзовые медали Мировой лиги не являются пределом для российских ватерполистокСпорт 11 июня, 14:13
Белоруссия и РФ согласовывают проект перехода на рубли при расчете за энергоресурсыЭкономика и бизнес 11 июня, 14:08
Захарова: многие западные СМИ запрещают своим журналистам посещать КрымПолитика 11 июня, 13:48
ФИФА готова предложить свою помощь в урегулировании ситуации вокруг КатараСпорт 11 июня, 13:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. В "Роснано" считают недостаточной, представленную им информацию о причастности управляющего директора по инвестиционной деятельности "Роснано" Андрея Горькова к махинациям на более чем 700 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат корпорации Александр Аснис.
"Роснано" не обладает достаточной информацией о причастности Горькова к инкриминируемому преступлению. Также "Роснано" считает избыточной избранную ему меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказал он.
Отвечая на вопрос агентства, Аснис уточнил, что "Роснано" пока официально не признано потерпевшей стороной по делу.
Басманный суд Москвы санкционировал до 9 августа срок ареста Горькова. Он обвиняется по ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия").
По данным СК РФ, "Андрей Горьков в период с 2011 года по 2013 год вопреки установленному порядку и интересам АО "Роснано" и его единственного акционера - государства, размещал на постоянной основе денежные средства общества в ООО КБ "Смоленский банк" в размере от 460 до 740 млн рублей под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически в целях финансирования деятельности банка". В связи с отзывом с 13 декабря 2014 года лицензии у указанного банка, АО "Роснано" лишилось своих средств в размере более 738 млн рублей.
При этом, как считает следствие, из банка непосредственно накануне отзыва лицензии были выведены активы в пользу родного брата Горькова в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 млн рублей.