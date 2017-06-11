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У "Роснано" нет достаточной информации о причастности Горькова к преступлению

Происшествия
11 июня, 15:00 дата обновления: 11 июня, 15:02 UTC+3

В компании также считают избыточной избранную ему меру пресечения в виде заключения под стражу

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. В "Роснано" считают недостаточной, представленную им информацию о причастности управляющего директора по инвестиционной деятельности "Роснано" Андрея Горькова к махинациям на более чем 700 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат корпорации Александр Аснис.

"Роснано" не обладает достаточной информацией о причастности Горькова к инкриминируемому преступлению. Также "Роснано" считает избыточной избранную ему меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказал он.

Отвечая на вопрос агентства, Аснис уточнил, что "Роснано" пока официально не признано потерпевшей стороной по делу.

Басманный суд Москвы санкционировал до 9 августа срок ареста Горькова. Он обвиняется по ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия").

По данным СК РФ, "Андрей Горьков в период с 2011 года по 2013 год вопреки установленному порядку и интересам АО "Роснано" и его единственного акционера - государства, размещал на постоянной основе денежные средства общества в ООО КБ "Смоленский банк" в размере от 460 до 740 млн рублей под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически в целях финансирования деятельности банка". В связи с отзывом с 13 декабря 2014 года лицензии у указанного банка, АО "Роснано" лишилось своих средств в размере более 738 млн рублей.

При этом, как считает следствие, из банка непосредственно накануне отзыва лицензии были выведены активы в пользу родного брата Горькова в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 млн рублей.

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