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День траура по погибшим в крупном ДТП объявят в Забайкалье 13 июня

Происшествия
12 июня, 8:52 дата обновления: 12 июня, 9:12 UTC+3

В результате ДТП, по последним данным, погибли 12 человек

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ЧИТА, 12 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Вторник, 13 июня, станет в Забайкальском крае днем траура по погибшим в крупном ДТП с паломниками. Об этом заявила в понедельник на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий аварии губернатор Забайкалья Наталья Жданова.

"Мы обязаны завтра объявить день траура, отменить все увеселительные мероприятия", - сказала Жданова.

Вице-премьер краевого правительства Дмитрий Кочергин уточнил, что соответствующее распоряжение будет подготовлено в понедельник, 12 июня. Власти также решают вопрос об оказании материальной помощи пострадавшим и семьям погибших, ее размер пока не определен.

Врио главы Бурятии, граничащей с Забайкальским краем, Алексей Цыденов сообщил, что власти республики готовы оказать любую помощь пострадавшим и их родственникам.

"Мы скорбим вместе с родными и близкими погибших. Мною даны поручения оказать всю необходимую помощь тем пострадавшим, которых примут на лечение медицинские службы Бурятии. Мы готовы оказать пострадавшим и их родственникам любую другую помощь", - говорится в правительственной телеграмме.

Автобус, в котором находился 51 человек, минувшей ночью упал с насыпи высотой до 30 м в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района, на 702-м км трассы "Байкал", где велись дорожные работы. По последним данным, погибли 12 человек. Многие пострадавшие находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Автобус перевозил паломников, которые возвращались в Читу из села Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.

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