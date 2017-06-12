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СК после ДТП в Забайкалье проверит на халатность работников компании, чинившей дорогу

Происшествия
12 июня, 10:32 дата обновления: 12 июня, 10:37 UTC+3 МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Кроме того, как сообщила губернатор Наталья Жданова, в регионе проведут проверку всех дорог и транспортных средств

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Следствие проверит сотрудников компании, обслуживающей дорогу в Забайкалье, где произошло крупное ДТП с автобусом, на халатность. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального управления Следственного комитета.

"Следователи выясняют в происшествии признаки халатности (ст. 293 УК РФ) работников дорожной компании, обслуживающей дорогу. В частности, несмотря на проводимые ремонтные работы на этом участке трассы, не было установлено предупредительных знаков, а место, где автобус съехал с трассы, не имеет необходимого ограждения", - говорится в сообщении ведомства.

"Следователи в ближайшее время отберут объяснения у представителей дорожной компании, затребуют и изымут необходимые документы", - добавили в пресс-службе.

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© Следственное управление СК РФ по Забайкальскому краю

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Краевое управление СК, как сообщалось ранее, начало проверку по ст. 238 УК РФ - об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. "Следователи установили владельца автобуса, у него изъяты и изучаются необходимые документы. Изучены и приобщены к материалам проверки документы водителя автобуса", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, как сообщила журналистам губернатор Наталья Жданова, после аварии в Забайкалье проведут проверку всех дорог и транспортных средств.

"На 15 июня запланировано внеочередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения. На нем будет принято решение о всеобщей ревизии состояния транспортных средств - перевозчиков, соблюдения лицензионных нормативов, исполнения необходимых правил техники безопасности. Будет проведена и ревизия наиболее сложных участков дорог, подъездов к населенным пунктам", - сказала Жданова.

Она отметила, что "предстоит выяснить, была ли необходимость везти людей ночью по такой сложной дороге (где произошло ДТП)".

Ранее стало известно, что в отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело. Следователи проверяют версию о том, что он мог уснуть за рулем, сообщил руководитель регионального следственного управления СКР Юрий Русанов.

"В ходе расследования будет проверена версия о нарушении водителем и его работодателем режима труда и отдыха, в результате которого водитель мог уснуть за рулем", - сказал Русанов на заседании оперативного штаба под председательством Ждановой.

Источник в правоохранительных органах региона добавил, что следователи уже допросили 15 пострадавших, которые были в состоянии дать показания. По их словам, водитель следовал со значительным превышением скорости. "Там ограничение - 30 км/ч, он ехал намного быстрее", - сказал собеседник агентства.

Автобус, в котором находился 51 человек, минувшей ночью упал с насыпи высотой до 30 м в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района, на 702-м км трассы "Байкал", где велись дорожные работы. По последним данным, погибли 12 человек. Многие пострадавшие находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Автобус перевозил паломников, которые возвращались в Читу из села Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.

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