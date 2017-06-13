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Чудновец требует 6 млн рублей компенсации морального вреда за дело о репосте

Происшествия
13 июня, 14:23 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 13, июня. /ТАСС

Иск будет подан в суд до конца недели, сообщила воспитательница

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© Артем Коротаев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Воспитательница из Кургана Евгения Чудновец, ранее осужденная за репост видеоролика с издевательствами над ребенком и вышедшая на свободу после отмены приговора, подготовила иск о компенсации морального вреда на 6 млн рублей. Об этом она во вторник сообщила корреспонденту ТАСС.

"Я подготовила иск о компенсации морального вреда на 6 млн рублей, который был мне причинен в рамках расследования дела о репосте. Сейчас с адвокатом идут последние консультации по иску, который до конца недели будет подан в суд", - сказала Чудновец.

Катайский районный суд (Курганская область) 8 ноября 2016 года признал Чудновец виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних", за то, что она разместила в социальной сети видео, на котором издеваются над малолетним ребенком в детском лагере.

По мнению защиты воспитательницы, целью Чудновец было привлечение внимания к очередному случаю издевательства над детьми. Суд приговорил воспитательницу к шести месяцам лишения свободы.

По апелляционному представлению прокуратуры Курганской области суд снизил этот срок до пяти месяцев, несмотря на ходатайство прокуратуры заменить Чудновец наказание на другое, не связанное с лишением свободы. С 13 января она отбывала наказание в женской исправительной колонии в Нижнем Тагиле (Свердловская область).

23 февраля заместитель генерального прокурора РФ Леонид Коржинек попросил Верховный суд отменить приговор Чудновец. Он был отменен Курганским областным судом 6 марта, в тот же день ее выпустили из женской колонии Нижнего Тагила. Сейчас Чудновец защищает права осужденных женщин.

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