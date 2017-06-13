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СК начал проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Тамбове

Происшествия
13 июня, 23:01 UTC+3 ТАМБОВ ТАМБОВ 13, июня. /ТАСС

На месте происшествия уже работает следственная группа

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ТАМБОВ, 13 июня. /ТАСС/. Следователи начали проверку по факту взрыва газа в жилом девятиэтажном доме в городе Моршанске Тамбовской области, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

"Доследственная проверка по факту взрыва газа в квартире дома в городе Моршанск Тамбовской области, начата управлением СК РФ по Тамбовской области", - сообщили в пресс-службе.

Сейчас на месте происшествия работает следственная группа. После окончания аварийно-спасательных операций будет произведен тщательный осмотр места происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в УМВД по региону ТАСС сказали, что по факту пожара МЧС назначит пожарно-техническую экспертизу.

Заместитель главы администрации области Игорь Кулаков рассказал ТАСС, что все эвакуированные будут размещены в пунктах временного пребывания, которые созданы на базе детского сада и школы города, значительная часть людей отправились после ЧП к родственникам. Он также сообщил, что в результате взрыва были частично разрушены перекрытия между девятым этажом и крышей дома, в итоге над краем дома нависает бетонная плита.

Как сказал ТАСС глава Моршанска Алексей Банников, плиту предстоит демонтировать в ближайшие часы. Ранее первый заместитель главы администрации Тамбовской области Олег Иванов сказал ТАСС, что после взрыва газа в квартире на девятом этаже дома были сдвинуты две плиты технического этажа.

Взрыв газа произошел 13 июня в квартире на последнем этаже девятиэтажного дома в городе Моршанск. Сообщалось о двух госпитализированных после взрыва. В медицинских службах города ТАСС сообщили, что пострадал хозяин квартиры. Возникший после взрыва пожар ликвидирован, его площадь составила 50 кв. м.

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