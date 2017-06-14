В Подмосковье обезврежен мужчина, открывший стрельбу из окна квартиры

Канаева: турнир по художественной гимнастике на Спартакиаде прошел на хорошем уровнеСпорт 14 июня, 9:58
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за ливня с грозойОбщество 14 июня, 9:49
Футболисты Билялетдинов и Ткачук покинули "Рубин"Спорт 14 июня, 9:46
На Урале найден живым четырехлетний ребенок, пропавший в лесу 10 июняПроисшествия 14 июня, 9:36
В Японии создадут конкурента американской GPSЭкономика и бизнес 14 июня, 9:11
Ансамбль Моисеева и оркестр пианистов выступят для гостей Кубка конфедераций в КазаниСпорт 14 июня, 8:58
Ученые спрогнозировали победу Португалии на Кубке конфедерацийСпорт 14 июня, 8:55
Выборы мэра Омска перенесены на ноябрь 2017 годаСибирь 14 июня, 8:49
В Подмосковье обезврежен мужчина, открывший стрельбу из окна квартирыПроисшествия 14 июня, 8:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали в Воскресенском районе Подмосковья мужчину, стрелявшего из ружья из окна квартиры.
Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы подмосковной полиции Татьяна Петрова.
По ее словам, в полицию поступило сообщение о том, что в поселке имени Цюрупы слышны хлопки. "Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что местный житель, 1979 года рождения, находясь в квартире сожительницы на улице Центральной, произвел несколько выстрелов из ружья из окна", - сказала она.
Полицейские и сотрудники Росгвардии обезоружили и задержали стрелявшего. "У гражданина изъято гладкоствольное ружье, которое на него не зарегистрировано", - добавила Петрова.
Мужчина доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего, по данному факту проводится проверка.
10 июня житель подмосковного поселка Кратово устроил стрельбу по прохожим из окна своего дома, в результате погибли четыре человека, двое находятся в больнице. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело. Спецоперация по обезвреживанию преступника продолжалась семь часов. Он был ликвидирован.