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В Подмосковье обезврежен мужчина, открывший стрельбу из окна квартиры

Происшествия
14 июня, 8:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Стрелок доставлен в отдел полиции

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали в Воскресенском районе Подмосковья мужчину, стрелявшего из ружья из окна квартиры.

Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы подмосковной полиции Татьяна Петрова.

По ее словам, в полицию поступило сообщение о том, что в поселке имени Цюрупы слышны хлопки. "Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что местный житель, 1979 года рождения, находясь в квартире сожительницы на улице Центральной, произвел несколько выстрелов из ружья из окна", - сказала она.

Полицейские и сотрудники Росгвардии обезоружили и задержали стрелявшего. "У гражданина изъято гладкоствольное ружье, которое на него не зарегистрировано", - добавила Петрова.

Мужчина доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего, по данному факту проводится проверка.

10 июня житель подмосковного поселка Кратово устроил стрельбу по прохожим из окна своего дома, в результате погибли четыре человека, двое находятся в больнице. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело. Спецоперация по обезвреживанию преступника продолжалась семь часов. Он был ликвидирован.

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