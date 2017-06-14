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Защита обжаловала арест топ-менеджера "Роснано"

Происшествия
14 июня, 13:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Андрей Горьков обвиняется в махинациях на 700 млн рублей

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Андрей Горьков

Андрей Горьков

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Защита обжаловала арест директора по инвестиционной деятельности "Роснано" Андрея Горькова. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Дрозда.

"Защитой подана апелляционная жалоба на постановление районного суда, в которой мы просим Мосгорсуд отменить его и избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей", - сказал он.

Доводы

Как отмечается в жалобе, районный суд совершенно бездоказательно указал, что Горьков, находясь на свободе, может предпринять попытки скрыться от следствия и суда. "Судом было проигнорировано то, что Горьков еще в 2015 году давал объяснения по этим же обстоятельствам в Генпрокуратуре, в 2016 году допрашивался в Следственном комитете, и достоверно зная, что с марта 2017 года в СК проводится доследственная проверка, он многократно выезжал в командировки за границу и возвращался в Россию", - пояснил адвокат.

Дрозда напомнил, что в день задержания Горьков должен был вылетать в Китай в служебную командировку, которая была заранее запланирована совместно с другими работниками "Роснано". "Соответствующие документы были предоставлены защитой суду, но суд согласился с голословным утверждением следствия, что факт приобретения билета является доказательством намерения скрыться", - заключил адвокат.

В свою очередь другой адвокат Горькова Антон Голышев отметил, что в жалобе защита особенно обращает внимание Мосгорсуда на отсутствие ущерба по данному уголовному делу. "Суд (Басманный) не дал оценку тому факту, что вмененный обвиняемому ущерб на сумму 738 млн рублей в действительности Роснано причинен не был, поскольку еще до отзыва у банка "Смоленский" лицензии Роснано получило от банка полное возмещение иными активами на аналогичную сумму. При этом сделки между Роснано и банком в судебном порядке недействительными не признаны", - сказал адвокат.

Голышев не исключил обжалование защитой постановления следователя о возбуждении уголовного дела против Горькова. "При таких обстоятельствах не только арест Горькова незаконен, но и само возбуждение уголовного дела, поскольку без ущерба отсутствует и состав преступления", - резюмировал защитник.

Суть обвинения

Басманный суд Москвы 11 июня санкционировал арест Горькова на два месяца, то есть до 9 августа. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). По версии следствия, Горьков с 2011 года по 2013 год размещал на постоянной основе денежные средства общества в ООО КБ "Смоленский банк" в размере от 460 до 740 млн рублей под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически в целях финансирования деятельности банка. В связи с отзывом с 13 декабря 2014 года лицензии у указанного банка, АО "Роснано" лишилось своих средств в размере более 738 млн рублей.

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Дело топ-менеджера "Роснано" Андрея Горькова
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