Путин выразил соболезнования президенту и премьеру Бангладеш в связи оползнями в стране

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Бангладеш Абдулу Хамиду и премьер-министру страны Шейх Хасине в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными наводнениями и оползнями на юго-востоке страны. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
"Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от разгула стихии", - говорится в сообщении.
Не менее 145 человек погибли в результате сильных ливневых дождей и оползней на юго-востоке Бангладеш. Число жертв может возрасти, так как многие затопленные территории на данный момент остаются отрезанными от мира.
От смерчей и наводнений, вызванных тропическими циклонами, в Бангладеш ежегодно погибают сотни людей. В 2007 году в результате мощного циклона в этом государстве более четырех тысяч человек погибли или пропали без вести. В 2009 году циклон "Айла" унес жизни 179 человек.