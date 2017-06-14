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Путин выразил соболезнования президенту и премьеру Бангладеш в связи оползнями в стране

Происшествия
14 июня, 14:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

В результате сильных ливневых дождей и оползней на юго-востоке Бангладеш погибли не менее 145 человек

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Бангладеш Абдулу Хамиду и премьер-министру страны Шейх Хасине в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными наводнениями и оползнями на юго-востоке страны. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от разгула стихии", - говорится в сообщении.

Не менее 145 человек погибли в результате сильных ливневых дождей и оползней на юго-востоке Бангладеш. Число жертв может возрасти, так как многие затопленные территории на данный момент остаются отрезанными от мира.

От смерчей и наводнений, вызванных тропическими циклонами, в Бангладеш ежегодно погибают сотни людей. В 2007 году в результате мощного циклона в этом государстве более четырех тысяч человек погибли или пропали без вести. В 2009 году циклон "Айла" унес жизни 179 человек.

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