Прокуратура потребовала передать другим следователям дело о ДТП с якобы пьяным ребенком

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Прокуратура Московской области потребовала передать другим следователям дело о ДТП, в котором погиб 6-летний мальчик, который якобы был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, отметив, что "в прокуратуре Московской области изучено уголовное дело, возбужденное следственным управлением МВД России "Балашихинское" по ч. 3 ст. 264 УК РФ по факту ДТП, в результате которого погиб шестилетний ребенок".

В ходе предварительного расследования по делу был проведен ряд экспертиз, в том числе получено судебно-медицинское заключение ГБУЗ МО "Бюро СМЭ", из которого следует, что ребенок в момент происшествия якобы находился в состоянии сильного опьянения. В его крови было обнаружено 2,7 промилле алкоголя (это соответствует выпитой бутылке водки - прим. ТАСС).

"В связи с тем, что данный факт вызывает серьезные сомнения, прокуратурой инициировано выделение материалов из уголовного дела и направление их в ГСУ СК РФ по Московской области для дачи уголовно-правовой оценки действиям экспертов", - отметил Куренной.

По результатам изучения уголовного дела прокуратура внесла начальнику ГУ МВД России по Московской области представление, в котором поставила вопрос об изъятии этого дела из производства следственного управления МВД России "Балашихинское" и передаче в специализированное подразделение по расследованию дорожно-транспортных происшествий регионального управления МВД.

"Ход дальнейшего расследования данного уголовного дела прокурор Московской области Алексей Захаров взял на личный контроль", - сообщил Куренной.

В прокуратуре напомнили, что предполагаемой виновнице аварии предъявлено обвинение и ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 23 апреля 31-летняя жительница Подмосковья, управлявшая автомобилем "Хёндэ Солярис", во дворе жилого дома в микрорайоне Павлино в Балашихе совершила наезд на малолетнего ребенка. В результате ДТП мальчик скончался на месте.