Кузнецова требует тщательной проверки обстоятельств гибели якобы нетрезвого ребенка в ДТП

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова требует установить истинные причины и наказать виновника смерти якобы нетрезвого ребенка в результате ДТП в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.

"Будет проведено тщательное расследование произошедшей трагедии, установлены истинные причины и виновник, который должен понести наказание в соответствии с тяжестью содеянного. Нами направлены запросы в соответствующие органы", - приводит пресс-служба слова Кузнецовой.

Детский омбудсмен подчеркнул, что "чудовищная история с гибелью в ДТП в подмосковном Железнодорожном (районе городского округа Балашиха - прим. ТАСС) шестилетнего ребенка требует тщательной проверки с привлечением всех сторон - участников, свидетелей, полиции, родителей".

Главное следственное управление СК по Московской области инициировало вопрос о передаче уголовного дела о ДТП, в котором погиб шестилетний ребенок, из органов полиции в свое производство. Как ранее сообщал ТАСС, семья погибшего требует провести повторную экспертизу для установления всех обстоятельств случившегося.

23 апреля в Балашихе 31-летняя местная жительница нарушила правила дорожного движения и сбила шестилетнего мальчика. Утверждалось, что в крови ребенка обнаружено 2,7 промилле алкоголя.