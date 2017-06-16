В Кремль не поступало обращений от родственников ребенка, погибшего в ДТП в Балашихе

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. В администрацию президента РФ не поступало обращений от родственников погибшего в ДТП якобы пьяного ребенка с просьбой провести тщательное расследование случившегося. "Нет, по крайней мере мне неизвестно о том, были ли или могли быть такие обращения", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Главное следственное управление СК по Московской области инициировало вопрос о передаче уголовного дела о ДТП, в котором погиб шестилетний ребенок, из органов полиции в свое производство.
Как ранее сообщал ТАСС, семья погибшего требует провести повторную экспертизу для установления всех обстоятельств случившегося. 23 апреля в Балашихе 31-летняя местная жительница нарушила правила дорожного движения и сбила шестилетнего мальчика. Утверждалось, что в крови ребенка обнаружено 2,7 промилле алкоголя.