В Кремль не поступало обращений от родственников ребенка, погибшего в ДТП в Балашихе

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. В администрацию президента РФ не поступало обращений от родственников погибшего в ДТП якобы пьяного ребенка с просьбой провести тщательное расследование случившегося. "Нет, по крайней мере мне неизвестно о том, были ли или могли быть такие обращения", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Главное следственное управление СК по Московской области инициировало вопрос о передаче уголовного дела о ДТП, в котором погиб шестилетний ребенок, из органов полиции в свое производство.

Как ранее сообщал ТАСС, семья погибшего требует провести повторную экспертизу для установления всех обстоятельств случившегося. 23 апреля в Балашихе 31-летняя местная жительница нарушила правила дорожного движения и сбила шестилетнего мальчика. Утверждалось, что в крови ребенка обнаружено 2,7 промилле алкоголя.